Brexit se vznáší i nad českou školou v Londýně, výuku neovlivnil

Necelý den poté, co v centru Londýna utichly oslavy brexitu, se chodbami gymnázia v nedalekém Islingtonu rozléhá zvuk české lidové písně Černé oči jděte spát. Zpívá ji asi 25 žáků České školy bez hranic (CSWBL), jejíž kolektiv učitelů a dobrovolníků o sobotách učí děti českých usedlíků číst a psát v češtině nebo například dějepis. Lidé zde zpravodaji ČTK řekli, že odchod Británie z Evropské unie výuku nijak neovlivnil, oni sami se však s brexitem stále vyrovnávají. Jedna z šesti členů školního výboru Dagmar Kraftová, rodačka z Kolína žije v Londýně skoro 20 let, pracuje tam jako školící manažer v americké technologické firmě IBM a narodily se jí tam obě dcery, z nichž ta starší je absolventkou CSWBL.

Tento projekt se za více než deset let fungování vyvinul z "malého výtvarného kroužku" pro děti v předškolním věku do vzdělávacího programu, který do jisté míry kopíruje základní školy v Česku. Česko-britské děti jsou zde rozděleny do klasických ročníků, přičemž těm nejstarším je 15 let. Deváťáci například tuto sobotu na hodině dějepisu probírali vládu Marie Terezie, zatímco ti nejmenší pilovali četbu s dobrovolníky z řad rodičů. Nikdo z těch, kdo mluvili se zpravodajem ČTK, nevnímá brexit pozitivně. Zaměstnanec americké banky Citibank Jan, který pochází z Liberce, jej považuje za krajně neracionální krok. Ekonomická rizika podle něj Britové vnímají "dost naivně". V posledních letech ve svém prostředí pozoruje odliv Evropanů, které nahrazují zejména imigranti z Číny. Platy v bankovním sektoru už podle něj nejsou pro Francouze či Španěly tak atraktivní jako dříve.

Loni na jaře byl prý kvůli nejistotě kolem brexitu zájem studentů výrazně slabší, aktuálně tak stálý učitelský sbor doplňují pouze dvě stážistky. Jednou z nich je studentka učitelství Marie. Otázka na prožitek páteční brexitové noci ji rozesmála, načež popsala situaci v místní rodině, u které v těchto dnech bydlí: "Tatínek jenom zkonstatoval, že je to smutné a šel v deset hodin spát." Nejmladší žáky české školy pochopitelně politický vývoj v Británii nijak nezatěžuje a na jejich odpoledním hudebním kroužku panovala zcela odlehčená nálada. Podle ředitelky CSWBL Ivony Klemensové ale zhruba od věku deseti let už děti o brexitu vědí. V domácnostech se o tom prý mluví, protože rodičovské páry jsou často smíšené.