Bratři Márquezové ovládli Velkou cenu Brna

Stylem start-cíl vyhrál Marc Márquez závod Moto GP ve Velké ceně České republiky silničních motocyklů. V královské kubatuře si tak připsal už padesáté vítězství a zároveň si upevnil vedení včele seriálu o 63 bodů před druhým Italem Doviziosim. Rodinou oslavu zpečetil jeho mladší bratr Álex, který vyhrál kategorii Moto2 a rovněž vede seriál Mistrovství světa. Úspěch Španělů podtrhl vítězstvím v Moto3 Arón Canet. Českým jezdcům se nedařilo. Jakub Kornfeil dojel v nejnižší kategorii na devátém místě, Karel Abrahám skončil v nejsilnější kubatuře na 19.místě. Návštěvnost letošní motocyklové Grand Prix Brno byla 186.793 diváků. Ačkoli se závody těší velké oblibě diváků i závodníků, přesto akce bojuje poslední roky o přežití. Důvodem je zalistovací poplatek, který dříve činil desítky milionů a nyní se pohybuje kolem 111 milionů korun. Politici z kraje a města se proto dohodli, že akci zachrání. Vznikl spolek kraje a města, který má s promotérskou společností Dorna smlouvu na pět ročníků, letos se jede čtvrtý. Zatím ale stále není jasné, jak to bude s akcí do budoucna. Letos náklady do výše pěti milionů pokryje i Automotodrom Brno, aby přispěl k záchraně akce. Dorna totiž v minulosti poslala spolku dopis, že pokud nebude platit včas, je ohroženo jednání o dalších ročnících.