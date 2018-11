Brankář Čech vydal autobiografii o svém mládí

Fotbalový brankář Petr Čech v Praze pokřtil svou autobiografii Můj život - Od kolébky ke slávě. Ve spolupráci s novinářem Janem Paličkou v ní gólman Arsenalu vypráví o svém mládí, než se stal jednou z nejslavnějších sportovních postav české historie. "Ukazuje to, že jsem měl normální dětství a že to není tak, že bych od dvou let jen trénoval. Děti mají být i dětmi a žít tak, aby si život užily," uvedl Čech. "Sepsat knihu bylo jednoduché, protože stačilo zapnout diktafon a říct Petrovi, ať mluví," dodal Palička.