Brankář Čech po sezoně ukončí fotbalovou kariéru

Brankář Arsenalu Petr Čech oznámil, že po této sezoně ukončí fotbalovou kariéru, během které chytal také za Chelsea, Rennes nebo Spartu. Šestatřicetiletému bývalému reprezentantovi v létě vyprší v londýnském klubu smlouva a novou už nepodepíše. Rekordman v počtu startů za český národní tým (124) do Arsenalu přišel v roce 2015 z Chelsea, kde strávil jedenáct let. Aktuální sezonu začal jako jednička "Kanonýrů", ale po zranění musel přepustit místo v brance Němci Berndu Lenovi. "Fotbal v pozici hráče mi určitě chybět bude, třicet let je součástí mého života. Ale je správné umět odejít," uvedl Čech v tiskové zprávě společnosti Sport Invest, která ho zastupuje.

Čech se v Anglii vypracoval v jednoho z nejlepších brankářů své generace, odchytal 443 zápasů a překonal rekord Premier League v počtu čistých kont. Aktuálně má na kontě 202 utkání bez inkasované branky. "Přemýšlel jsem dlouho, to rozhodnutí ve mně zrálo. A jsem přesvědčen o tom, že přichází ve správný čas. V létě to bude přesně 20 let od chvíle, kdy jsem podepsal svoji první profesionální smlouvu. A 15 let od mého příchodu do Anglie," řekl Čech.