Brambor bude letos o čtvrtinu méně, uvádí svaz

Letošní úroda brambor podle předsedy Českého bramborářského svazu Miloslava Chlana meziročně klesne o čtvrtinu a bude menší o 175.000 tun. Důvodem je snížení produkčních ploch o 2,3 procenta a především sucho a letní tropické teploty, uvedl dnes na tiskové konferenci Chlan. Celková produkce brambor loni včetně domácností činila 819.712 tun.

Podle Chlana je sběr brambor téměř u konce, sklidilo se jich zhruba 80 procent. Jsou přitom regiony, kde byl výnos mírně podprůměrný, jinde klesla úroda o polovinu. Kvalita by přes extrémní sucho měla být podle předsedy na dobré úrovni, v maloobchodu se ale mohou objevit menší hlízy. "Poté až spotřebitelé vyčerpají tuzemskou úrodu, budou se v ČR prodávat brambory dovozové, což povede k nárůstu ceny. Po novém roce by tak mohla výkupní cena brambor vzrůst na 7,0 Kč/kg, v současnosti činí 4,5 Kč/kg," odhadl předseda svazu. Spotřebitelská cena je nyní 16 Kč/kg, podle odhadu místopředsedy svazu Vlastimila Rasochy by mohla stoupnout o 30 procent.