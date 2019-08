Bradáčová čeká rozhodnutí v kauze Babiš do měsíce

Státní zástupce Jaroslav Šaroch rozhodne do konce srpna, zda podá obžalobu na premiéra Andreje Babiše (ANO) a další obviněné v případu padesátimilionové dotace pro farmu Čapí hnízdo. V rozhovoru na serveru Seznam Zprávy to řekla pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová. Policie podala návrh na obžalování Babiše v polovině dubna, Bradáčová nepovažuje za nestandardní, že státní zastupitelství o dalším postupu dosud nerozhodlo. Pražské městské státní zastupitelství uvedlo, že lhůta do konce srpna nemusí být konečná.

Policie vyšetřovala údajný podvod s padesátimilionovou dotací EU na stavbu rekreačního a konferenčního areálu Čapí hnízdo déle než tři roky. Kromě premiéra čelí obvinění i jeho manželka Monika, dcera Adriana Bobeková a jeho švagr Martin Herodes. Stíhání premiérova syna Andreje Babiše mladšího vyloučila policie k vlastnímu řízení. Babišovi hrozí v kauze až deset let vězení. Premiér dlouhodobě odmítá, že by se kolem farmy dělo cokoliv nezákonného.