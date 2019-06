Brabec: Letos může být napadeno kůrovcem 500.000 ha smrkových lesů

Pokud se naplní krizové scénáře, mohlo by být letos napadeno kůrovcem 500.000 hektarů smrkových lesů, což je polovina jejich rozlohy v ČR. Na setkání se středočeskými starosty to řekl ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Lesníci podle něj nyní čelí největší kůrovcové kalamitě v historii českých zemí. Brabec upozornil na proměnu skladby českých lesů. Připomněl, že před nástupem císařovny Marie Terezie bylo v lesích 11 procent smrků, nyní je to podle něj v ČR 60 a na Vysočině 70 procent. Odborníci a lesní hospodáři se podle něj shodují v tom, že nynější kůrovcová kalamita se nedá zastavit, ale jen zpomalit. "Situace je opravdu vážná, ale je to zároveň výzva, abychom se podívali na to, jak by lesy měly vypadat v budoucnu," uvedl ministr. Předchozí generace podle něj takovou možnost neměly 300 let, současníci stojí na prahu zcela nové tvářnosti české krajiny. Ministr také varoval před suchem, které podle něj působí větší problémy než povodně.