Brabec: kůrovcová kalamita by mohla skončit za tři až pět let

Podle ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) by kůrovcová kalamita mohla skončit za tři až pět let. Ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) k tomu dodal, že záleží i na množství srážek. Ministři to řekli novinářům po schůzi poradního týmu prezidenta Miloše Zemana. Letos ministerstvo zemědělství vlastníkům lesů vyčlenilo 2,5 miliardy korun na obnovu pozemků zasažených kůrovcem a prodloužilo lhůtu na zalesnění až na pět let. Podle Tomana je třeba zkoušet, které druhy stromů se budou nejlépe vyrovnávat se změnou klimatu. Druhově pestré a bohatě strukturované lesy podle expertů více odolávají suchu i kůrovci. Dalším tématem byly například projekty pro zadržování vody krajině včetně budování vodárenských nádrží.