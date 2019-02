Brabec: Kůrovcová kalamita bude pokračovat, těžba se zdvojnásobí

Kůrovcová kalamita bude letos pokračovat, těžba napadeného dřeva se proti loňsku nejspíš zvýší více než dvojnásobně. Při diskusi Institutu pro politiku a společnost to řekl ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Upozornil, že ke kalamitě přispívá dlouhotrvající sucho, které podle něj letos nezmírní ani nadbytek sněhu na horách. Loni se vytěžilo v důsledku kůrovcové kalamity přes 18 milionů metrů krychlových dřeva. "Letos odhadujeme, že by se kůrovcová těžba mohla zvýšit na 30 až 50 milionů kubíků. To je šílené číslo, protože roční těžba byla v České republice kolem 18 až 19 milionů kubíků všeho dřeva," řekl Brabec. Upozornil, že k problémům s kůrovcem přispívá sucho. To podle něj bude pokračovat i letos. Právě dlouhotrvající sucho má podle odborníků přímý vliv na rozšiřování kůrovce v krajině.