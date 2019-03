Brabec by chtěl založit takzvanou uhelnou komisi po vzoru Německa

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) by chtěl po vzoru Německa iniciovat v České republice založení takzvané uhelné komise. Debatovat by měla o možnosti přechodu z fosilních paliv na obnovitelné zdroje energie a jádro. Ministr to dnes řekl v České televizi (ČT) v pořadu Otázky Václava Moravce. "Mně se ten německý model líbí. Abychom si řekli, jaké jsou reálné možnosti České republiky v možná ještě rychlejším přechodu z fosilních paliv na obnovitelné zdroje a na jádro. Jen na obnovitelných zdrojích samozřejmě zůstat nemůžeme, takovou pozici nemáme," dodal.

Podle Brabce "doba uhelná" v České republice skončí kolem roku 2040, řekl v ČT. Výrazně dřívější termín by podle něj měl dramatické důsledky. V ČR se v roce 2017 nejvíce elektřiny vyrobilo v hnědouhelných elektrárnách (42 procent), na jaderné elektrárny připadala třetina. Následovaly obnovitelné zdroje energie (celkem 11 procent), černé uhlí (pět procent) a zemní plyn (čtyři procenta).