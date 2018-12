Bohemia Sekt chce rozšířit plochy vinic na 620 hektarů

Do roku 2020 chce skupina Bohemia Sekt rozšířit vlastní plochy vinic na 620 hektarů. Příští rok by mělo být vysázeno asi 20 hektarů. Nyní má značka 540 hektarů vinné révy. Problémy jsou ale s nedostatkem vhodných pozemků. Sází se hlavně tradiční odrůdy bílých vín, do výsadby by ale v budoucnu mohl jít i Merlot. Na tiskové konferenci to uvedl ředitel firmy Ondřej Beránek. "Vysazování vinic je na Moravě čím dál komplikovanější. Ne proto, že by nám bránily limity EU, ale největším problémem je dostat se k nějakým uceleným pozemkům, které jsou pro pěstování révy vhodné," uvedl ředitel.

Pěstitelé vína v Česku letos zažádali o možnost nově vysadit vinnou révu na 226 hektarech, překročili tak roční kvótu o 48 hektarů. Naprostá většina ze 194 žadatelů je z Moravy, pouze deset z Čech