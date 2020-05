BMW začala u Sokolova se stavbou testovacího polygonu

Automobilka BMW Group začala s pracemi na novém vývojovém centru u Sokolova. ČTK to sdělil mluvčí BMW pro Českou republiku David Haidinger. Připravované vývojové centrum BMW Group bude jedním ze čtyř klíčových vývojových center BMW Group. Plánuje se zde především vývoj systémů takzvané autonomní jízdy, tedy jízdy bez řidiče. Plánovaná investice by měla dosáhnout podle odhadů asi 250 milionů eur, tedy asi 6,4 miliardy Kč. Karlovarský kraj dokončuje přístupovou silnici k chystanému areálu. Plocha budoucího vývojového centra je na místě bývalé výsypky severně od Sokolova a zabere přibližně 650 hektarů. BMW pozemky získala od Sokolovské uhelné. Během následujících dvou let na nich vznikne několik zkušebních drah pro testování vozidel v různých podmínkách a situacích.