Bisnode: V daňových rájích sídlí nejméně českých firem od 2010

V daňových rájích ke konci loňského roku sídlilo 12.102 českých firem, což je o 703 firem méně než na konci roku 2018 a nejméně za posledních devět let. Informovala o tom poradenská společnost Bisnode. Z daňových rájů se nyní kontroluje 2,38 procenta českých firem. Předloni to bylo 2,59 procenta firem. Objem kapitálu v základním jmění českých firem, které ovládají vlastníci z daňových rájů, se přes menší počet firem zvýšil z 326,6 miliardy korun na 331,5 miliardy korun. "Trend je zcela jednoznačný. Daňové ráje již pro české firmy nejsou sexy. Od roku 2015 se z nich začaly stahovat a odliv nabírá na intenzitě," uvedla analytička Bisnode Petra Štěpánová. Dodala, že za posledních pět let počet firem s vlastníkem z daňového ráje klesl o desetinu.

Jako daňové ráje se označují země s nízkým nebo žádným zdaněním zahraničních firem. Cílem vlád těchto zemí je přilákat zahraniční kapitál. Český stát podle odhadů přichází kvůli daňovým rájům až o desítky miliard korun ročně. Ještě větší škody způsobují praní špinavých peněz a zastírání trestné činnosti.