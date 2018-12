BIS varuje varuje před skrytým vstupem ruského kapitálu do českých firem

Bezpečnostní informační služba varuje před skrytým vstupem ruského kapitálu do českých soukromých firem. Ruští investoři se totiž podle tajné služby dostávají přes nastrčené bílé koně nebo vlastnické struktury v daňových rájích k citlivým státním zakázkám. Česká kontrarozvědka to konstatuje ve výroční zprávě, kterou zveřejnila v pondělí. Česko by tak mělo lépe zkoumat konečné vlastníky firem hlásících se do státních tendrů, říká k tomu mluvčí BIS Ladislav Šticha. „Často za nimi stojí bývalí příslušníci ruských zpravodajských služeb, kteří se schovávají za nastrčené české občany či v zahraničí ukryté společnosti. Takové firmy získávají i státní zakázky včetně silových resortů. V tomto prostředí se totiž objevují i lidé spojení s korupčními kauzami a právě oni se můžou stát snadno vydíratelnými."

Skrytý ruský kapitál za českými firmami podle tajné služby zapadá do dlouhodobé hybridní strategie ruských zpravodajských služeb. Jejich příslušníci se podle výroční zprávy na českém území loni oproti minulosti soustředili více na aktivní pronikání do českého prostředí.