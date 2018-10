BIS pomohla vypnout hackerské servery Hizballáhu v EU i USA

BIS pomohla zlikvidovat hackerské severy, pomocí kterých hnutí Hizballáh útočilo na uživatele sociálních sítí v Evropské unii a Spojených státech amerických. Bezpečnostní informační služba uvedla, že její experti začali hackerskou skupinu rozkrývat na začátku roku 2017. "Identifikovali jsme oběti a vysledovali zdrojová zařízení. Na základě našich zpravodajských informací byly hackerské servery odstaveny z provozu," uvedl v tiskové zprávě ředitel BIS Michal Koudelka.

Lidé by podle BIS neměli odpovídat na oslovení a pozvání od neznámých lidí na sociálních sítích, neměli by otvírat odkazy a stahovat softwary z nedůvěryhodných zdrojů a měli by taky mít aktualizovaný antivirový program.