BIS cvičí 20 let v tajném projektu vojenské a policejní řidiče

Bezpečnostní informační služba (BIS) cvičí 20 let v tajném projektu Riders vojenské a policejní řidiče. Speciálním výcvikem za tu dobu prošlo téměř 9000 lidí. BIS informace o projektu zveřejnila na svém webu. "Dnes, když se ohlédneme těch 20 let zpátky, tak vidíme, že za každé zranění při výcviku, za každé rozbité auto jsme díky projektu Riders získali stovky zachráněných životů v zahraničních misích," poznamenal současný ředitel BIS Michal Koudelka.

Speciální výcvik řidičů začal podle kontrarozvědky již v první polovině 90. let, kdy do nových institucí nastupovali lidé sice s nadšením, ale bez zkušeností. Systematicky připravovat řidiče dostal za úkol bývalý automobilový závodník Jaroslav V., kterého vyškolila v roce 1993 ochranná služba prezidenta republiky. Projekt Riders ocenil například bývalý náčelník generálního štábu a předseda Vojenského výboru NATO Petr Pavel. "Zažil jsem v Afghánistánu americké vojáky, kteří vyjeli na první patrolu a hned najeli na minu. Velmi si pak cenili možnosti přebírat zkušenosti od našich vojáků, kteří prošli projektem Riders, aby se pokud možno znovu do stejné situace nedostali," poznamenal Pavel.