Bezpečnostní rada státu: Zákaz akcí nad 100 účastníků, zavřené školy

Bezpečnostní rada státu rozhodla od středy zrušit kvůli koronaviru výuku v základních, středních, vyšších odborných i vysokých školách. Po zasedání Bezpečnostní rady státu to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Mateřských škol se zrušení výuky nebude týkat. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) nejde o velké kolektivy dětí, navíc by to mělo dopad na rodiče. Podle Vojtěcha je nutné být aktivní hned na začátku epidemie. V Česku v úterý testy prokázaly koronavirus u člověka, u kterého se neví, kde se nakazil.

Stát také zakázal od úterý akce nad 100 účastníků. Dosud musely být pouze hlášeny akce a shromáždění nad 5000 lidí krajským hygienickým stanicím. Zákaz se týká divadelních, hudebních, filmových a dalších představení, stejně tak sportovních či náboženských akcí, a to veřejných i soukromých s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob. Opatření bude platit do odvolání. Zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci či soudů, řekl Babiš.

Česko má zatím 40 lidí nakažených novým typem koronaviru. Přes noc přibyly další dva případy, oba mají vazbu na severní Itálii. Celkem bylo v České republice vyšetřeno 1193 pacientů.