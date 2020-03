Bezpečnostní rada státu: Školy zůstanou zavřené, platí zákaz akcí nad 100 účastníků

Bezpečnostní rada státu rozhodla od středy zrušit kvůli koronaviru výuku v základních, středních a vyšších odborných školách. Po zasedání Bezpečnostní rady státu to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Mateřských škol se zrušení výuky nebude týkat. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) nejde o velké kolektivy dětí, navíc by to mělo dopad na rodiče. Vysoké školy mají postupovat podle zákona, kterým se řídí. Podle Vojtěcha je nutné být aktivní hned na začátku epidemie. V Česku v úterý testy prokázaly koronavirus u člověka, u kterého se neví, kde se nakazil.

Stát také zakázal od úterý akce nad 100 účastníků. Dosud musely být pouze hlášeny akce a shromáždění nad 5000 lidí krajským hygienickým stanicím. Zákaz se týká divadelních, hudebních, filmových a dalších představení, stejně tak sportovních či náboženských akcí, a to veřejných i soukromých s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob. Opatření bude platit do odvolání. Zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci či soudů, řekl Babiš.

Česko má zatím 40 lidí nakažených novým typem koronaviru. Přes noc přibyly další dva případy, oba mají vazbu na severní Itálii. Celkem bylo v České republice vyšetřeno 1193 pacientů.

Češi se mohou z Itálie vrátit i přes tamní karanténu

Čeští občané se mohou z Itálie vrátit do Česka, přestože na celém území Itálie platí karanténa. Uvedlo to na svých internetových stránkách ministerstvo zahraničí. Zopakovalo, že Čechům cesty do Itálie nedoporučuje. Připomnělo nařízení ministerstva zdravotnictví, podle něhož se všichni, kdo se z Itálie vrátí, musí hlásit svým lékařům, kteří jim následně nařídí dvoutýdenní izolaci.

Ministerstvo také vyzvalo Čechy, aby se registrovali do databáze DROZD, která diplomacii umožňuje se v případě potřeby s občany rychle spojit. V případě potřeby se mají Češi obracet na pohotovostní telefonické linky velvyslanectví v Římě (+39 335 310 450) a generálního konzulátu v Miláně (+39 375 63 78 179).