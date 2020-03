Bezpečnostní rada státu rozhodla omezit lety z Itálie a Jižní Koreje, SP v biatlonu bude bez diváků

Bezpečnostní rada státu rozhodla o pozastavení letů z italské Lombardie a také Jižní Koreje kvůli šíření koronaviru. Oznámil to premiér Andrej Babiš (ANO). O zastavení letů do Itálie jedná česká vláda s italskou stranou a Evroskou komisí. Už dříve vláda zastavila na dobu neurčitou přímé lety do Číny. Bezpečnostní rada také rozhodla, že Světový pohár v biatlonu se bude tento týden konat v Novém Městě na Moravě bez přítomnosti diváků. Na závody ve Vysočina Areně se chystaly desetitisíce fanoušků. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) po jednání rady zopakoval, že k plošným karanténám není důvod. Zdůraznil zároveň, že vláda nedoporučuje lidem navštěvovat domovy seniorů, zařízení typu LDN a podobně. Ve středu Bezpečnostní rada státu rozhodne o případném omezení konání dalších akcí.

V neděli testy v Česku odhalily první tři případy nemoci, všichni tři pacienti pobývali na severu Itálie. Ministerstvo zahraničí doporučuje Čechům necestovat do Lombardie a Benátska. Lidé, co se odtud vracejí, by měli 14 dnů sledovat svůj zdravotní stav.