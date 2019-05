Běžci již počtvrté upozorní na těžký návrat vězňů do společnosti

Téměř 500 běžců se letos zapojí do sportovně-charitativního závodu Yellow Ribbon Run, který má upozornit na obtížné možnosti zařazení lidí s trestní minulostí zpět do společnosti. Akce se koná již počtvrté, štafetový závod se uskuteční 25. června na Výstavišti Praha Holešovice. Závod na tiskové konferenci podpořila ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO). "Věznice máme v současné době přeplněné, to všichni víme. A není smyslem stavět věznice nové, ale najít cesty, jak pomoci lidem - zejména těm lidem, kteří se ocitli ve vězení poprvé a nejsou to žádní recidivisté - aby se vrátili do běžného způsobu života," uvedla Benešová. Akce jako Yellow Ribbon Run tomu podle ní mohou pomoci.

Do běhu se v tomto roce zapojilo zhruba 40 firem a organizací. Žlutou stužkou dávají účastníci závodů najevo, že podporují druhou šanci pro lidi, kteří si odpykali trest odnětí svobody a usilují o návrat do běžného života. V minulém roce se zúčastnilo hlavního štafetového závodu 350 běžců, letos dosahuje podle Veroniky Friebové z centra Rubikon číslo přihlášených téměř 500. Na závod se letos připravuje také 48 vězňů a s nimi lidé s trestní minulostí, kteří se již úspěšně integrovali do společnosti. Akci zahájí koncert vězeňské kapely Wsedě. Za bubny usedne herec Petr Čtvrtníček, který aktivně podporuje myšlenku běhu i projekt Uteč předsudkům. Právě předsudky hrají při zaměstnávání propuštěných vězňů velkou roli, zaměstnavatelé totiž zájemce se záznamem v trestním rejstříku často odmítají.