Bez dodávky elektřiny jsou v ČR kvůli sněžení stále tisíce lidí

Bez dodávky elektřiny jsou v Česku kvůli sněžení stále tisíce lidí. Vyplývá to z vyjádření distributorů. Společnost ČEZ tvrdí, se jí postupně daří připojovat k distribuční soustavě další odběratele, ve 12:30 měla ale stále bez dodávek elektřiny přes 6000 odběrných míst. Ráno to bylo asi 9000. E.ON dopoledne hlásil výpadek u asi 550 odběratelů. Žádné problémy nezaznamenala Pražská energetika. "Bohužel v horských oblastech stále sněží a v průběhu dne přibývají další poruchy," sdělila po poledni mluvčí ČEZ Soňa Holingerová. "Kalamitní stav ve třech okresech - Jablonec nad Nisou, Semily a Děčín - stále trvá," uvedla Holingerová. Situace na krušnohorském Božím Daru se po kalamitě zlepšuje, přístupný je Neklid, kde lze opět lyžovat. Magistrát Jablonce nad Nisou vyhlásil dnes ráno kvůli sněhu kalamitní stav. Ulice a chodníky jsou zavalené sněhem a technické služby je nestíhají uklízet. Do úklidu se vedle techniky a pracovníků veřejně prospěšných prací zapojili i vězni, řekla ČTK mluvčí magistrátu Markéta Hozová. Jablonec je podhorským městem, kde je zimní údržba finančně i technicky náročná.