Betlémské světlo je od soboty v Česku, do příštího víkendu zůstane v Brně

Novodobý symbol Vánoc - Betlémské světlo - dorazilo do Česka. Z Vídně ho do Brna v sobotu večer přivezli vlakem skauti. V neděli světlo oficiálně předali do brněnské katedrály svatého Petra a Pavla na Petrově. Pro plamínek zažehnutý v místě narození Ježíše Krista si někteří lidé přišli už na nádraží v Břeclavi nebo v Brně. Z Brna do celé republiky pak Betlémské světlo skauti rozvezou opět vlakem příští sobotu. Do Vídně přepraví světlo vždy jedno dítě přímo z izraelského Betléma a posléze si pro něj jezdí skauti prakticky z celého světa. Do Čech se Betlémské světlo poprvé dostalo až po pádu čtyřicetileté komunistické vlády, a to díky exilovým skautům z Rakouska. V prosinci 1989 ho spolu s těmi českými, kteří se konečně dočkali svobody, přinesli až pod sochu sv. Václava v Praze.