Benzina vystoupila z programu nezávislé kontroly paliv

Největší česká síť čerpacích stanic Benzina si nově nechává kontrolovat palivo pouze v laboratořích koncernu Unipetrolu, do kterého sama patří. Od Nového roku vystoupila z programu Pečeť kvality, který zaštiťují renomované laboratoře SGS. Palivo si Benzina nechává kontrolovat na pracovištích Unipetrolu v Litvínově a Kralupech nad Vltavou. Podle SGS a České asociace petrolejářské průmyslu a obchodu už ale nejde o nezávislou kontrolu. To mluvčí Benziny Pavel Kaidl odmítá. "Nově vybraný dodavatel je mezinárodně akreditovanou laboratoří, která je podle české státní normy nezávislá a nestranná," říká. Nové řešení podle něj přinese větší flexibilitu, a především efektivitu při samotné realizaci a vyhodnocování kontrol. Do programu Pečeti kvality jsou zapojeny sítě OMV, Shell, Čepro a další. Chybí naopak dvojka trhu - maďarský MOL, který svá paliva vozí na kontrolu do laboratoří dceřiné společnosti Slovnaft. Všechny čerpací stanice pak namátkou kontroluje Česká obchodní inspekce.