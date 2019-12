Benešovskou nemocnici ochromil počítačový kryptovirus, obnova provozu může trvat týdny

Provoz benešovské nemocnice přerušil počítačový kryptovirus. Hackeři v noci na středu vyřadili z provozu její systémy. V zařízení od té doby nefunguje počítačová síť a některé přístroje. Všechny plánované operace jsou zrušené a nemocnice nepřijímá žádné další pacienty. Ředitel nemocnice Roman Mrva uvedl, že zařízení má zajištěný náhradní provoz pro ty pacienty, kteří jsou už hospitalizovaní. "My se nedostaneme vůbec k ničemu. Všechno jse vypnuli a používáme pouze papír a tužku. Jsme schopni zajistit laboratorní vyšetření, protože jeho výsledky napíšeme na papír, ale data neposíláme do žádné sítě," dodal. Nemocnice spolupracuje s policií i Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost. Podle mluvčího úřadu Radka Holého byl útok sofistikovaný a nejspíš se jednalo o typ ransomwaru, který počítače zašifroval. Na odstranění viru pracují IT specialisté. Kvůli rozsahu útoku není podle Mrvy možné odhadnout, kdy bude plně obnoven provoz.