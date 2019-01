Bělohradský: Italská krajní pravice adoptovala Palachův čin ihned

Koncert italských neofašistických skupin, který se má 19. ledna konat pod záštitou místních úřadů ve Veroně na památku Jana Palacha, vyvolal kromě protestů na italské i české straně také otázku, jak je možné, že člověka, jenž se upálil na protest proti sovětské okupaci, používá jako symbol krajní pravice. Podle filosofa a sociologa Václava Bělohradského, který v Itálii žil 50 let, má italská radikální pravice Palacha za symbol od samého počátku.

"Já jsem to tehdy zažil na univerzitě (v Janově) v 70. letech," popisuje Bělohradský reakci Italů na sebeupálení českého studenta. Levice nemohla podle něj tento čin přijmout, protože chtěla vést mezinárodní dialog s komunismem, tedy i s Rusy. Sebeupálení není pro katolíky legitimní forma protestu... Ale fašistům nebo radikální pravici se to líbilo. Oni pohrdali politikou. Nechtěli dialog, chtěli bojovat. Oni chodili na komunistické demonstrace a nechávali se tam ztlouct, dodává Bělohradský k radikalizované náladě v Itálii přelomu 60. a 70. let. V současné době Palachův čin a jeho symbolika rezonuje ve sporu stoupenců svrchovanosti a globalistů.