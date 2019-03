Bělobrádek: Snad budou nové tváře ve vedení tažní koně, ne chovní

Bývalý předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek se nebojí velké obměny v předsednictvu KDU-ČSL a mnoha nových lidí. Řekl to ČTK v Brně při oslavách stého výročí strany. Bělobrádek vedl lidovce přes osm let, v pátek ho vystřídal poslanec Marek Výborný. Do předsednictva se dostali také tři mladí náměstci různých primátorů. Bělobrádek doufá, že mladí koně budou tažní, a ne chovní. Výborný podle něj sice nemá tolik zkušeností, ale nemá za sebou ani chyby. "V kuloárech jsme se bavili, že jsme to možná s novými mladými tvářemi přehnali. Ale já bych se toho nebál. Ono se to poddá," řekl Bělobrádek.

Nadále zůstane v celostátním výboru strany. "Budu mít i čas se více věnovat regionu, kde jsem poslancem, krajským zastupitelem a také řadovým zastupitelem ve městě. Budu se věnovat manželce a dětem. Budu také číst knihy, věnovat se zahradě a možná napíšu i nějaké písňové texty," doplnil Bělobrádek. KDU-ČSL dnes v Brně po dvoudenním sjezdu oslavuje sté výročí vzniku.