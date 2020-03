Bělobrádek: Formulace v dopise čínské ambasády jsou nepřijatelné

Nejvyšší ústavní činitelé si musí vyříkat, jak budou komunikovat v situacích, kdy cizí země vyvíjí nátlak. V souvislosti s dopisem čínského velvyslanectví ohledně možné cesty někdejšího předsedy Senátu Jaroslava Kubery (ODS) na Tchaj-wan to řekl předseda sněmovní komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby (BIS) Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL). Komise o věci jednala i s ředitelem BIS Michalem Koudelkou. Některé formulace v dopise jsou podle Bělobrádka nepřijatelné. "Tohle by se nemělo stávat v žádné zemi, ať už to jsou naši spojenci nebo ne. Taková forma komunikace je nejen nestandardní, ale v podstatě i skandální," řekl Bělobrádek. Ústavní činitelé budou dnes odpoledne mluvit právě především o česko-čínských vztazích.

Čínská ambasáda v lednu varovala před cestou předsedy Senátu na Tchaj-wan. Podle Aktuálně.cz předala Hradu dopis, kde hrozí trestem pro Kuberu i české firmy v Číně, pokud se cesta uskuteční. Kancelář prezidenta podle webu podpořila dopis přípisem a Kuberovi ho předala v polovině ledna. Čínské ministerstvo zahraničí agentuře Reuters sdělilo, že neví, odkud se informace vzaly. Bělobrádek poukázal na to, že o věci nebylo informováno například ministerstvo zahraničí.