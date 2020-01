Bělobrádek: BIS nežádala utajení celé zakázky k dálničním známkám

Civilní kontrarozvědka nepožadovala utajení celé zakázky na IT systém k elektronickým dálničním známkám. Novinářům to po zasedání sněmovní komise pro kontrolu Bezpečnostní informační služby (BIS) řekl její předseda Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL). V novém systému budou všechna vozidla zaznamenána a spárována. BIS však podle Bělobrádka nechce data od příštího roku využívat, i když jí to zákon umožňuje. "Přestože zákonné možnosti jsou, tak BIS zatím nechce těchto možností využívat," řekl. Bělobrádek odmítl i to, že BIS nyní neplatí za dálniční známky. Výjimka se kontrarozvědky i dalších institucí včetně třeba složek integrovaného záchranného systému bude týkat od příštího ledna, kdy začnou fungovat známky elektronicky, vysvětlil. "Mohlo by dojít k prolomení u krycích SPZ," dodal Bělobrádek.

Zakázka vyvolala vlnu kritiku z řad odborníků, opozice i premiéra Andreje Babiše (ANO). Podle nich byla předražená. Vadil jim i způsob výběru dodavatele, který byl kompletně v tajném režimu bez soutěže. Zakázka stála křeslo ministra dopravy Vladimíra Kremlíka (za ANO), jeho nástupce Karel Havlíček (za ANO) se s dodavatelem domluvil na jejím zrušení bez sankcí pro stát. Kvůli informacím, že tajný režim zakázky byl požadavkem tajných služeb, se sešla komise pro kontrolu BIS, která přizvala ředitele kontrarozvědky Michala Koudelku.