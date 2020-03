Během soboty přibyli další nakažení, ne tolik, co za pátek

Počet nakažených novým typem koronaviru se v Česku k nedělním 8:30 zvýšil na 2669, za sobotu jich přibylo 262. To je méně než v pátek, kdy za den přibylo 373 pacientů s nákazou, což byl dosud nejvyšší denní přírůstek. Vyléčených zůstává 11 lidí, 13 pacientů s nákazou zemřelo. Vyplývá to z aktualizovaných informací na webu ministerstva zdravotnictví. V posledních dnech ale rostl také počet testů na koronavirus. V pátek jich zdravotníci provedli 5247, tedy asi o 800 více než o den dříve. V sobotu ale podle údajů na webu ministerstva provedených testů proti pátku ubylo, a to o zhruba 900 na 4326. Celkem tak bylo provedeno v Česku na 40.700 testů na koronavirus.

Nejvíce nakažených úřady evidují v Praze, kde jich k nedělnímu ránu bylo podle ministerského webu přes 730. Středočeský kraj má přes 350 nakažených a třetí nejvyšší počet lidí s nákazou COVID-19 je v Moravskoslezském kraji, 280.