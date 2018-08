Baťův kanál má kvůli suchu a nízké hladině Moravy omezenou plavba

Státní plavební správa omezila plavbu na Baťově kanále. Důvodem je extrémní sucho a nízká hladina řeky Moravy. V tiskové zprávě to uvedl mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař. Na Baťův kanál smějí pouze lodě s ponorem, jenž nepřesáhne 60 centimetrů. Omezení platí od dnešního dne do 2. září. Nejnižší průtoky omezily plavbu poprvé v historii Baťova kanálu, dodal mluvčí. Ředitel obecně prospěšné společnosti Baťův kanál Vojtěch Bártek ČTK řekl, že situace dospěla do stavu, který nečekal. "Nevěřil bych, že by se voda mohla dostat na tak nízkou úroveň. Mohlo by to vadit při plavbě a způsobit ohrožení," uvedl Bártek. Podle něj se však omezení nedotkne většiny menších osobních lodí. "Větší ponor mají jen větší lodě a hausboty," dodal Bártek.