Basketbalisté porazili Brazílii a budou hrát o čtvrtfinále mistrovství světa

Čeští basketbalisté na mistrovství světa v Číně v úvodním utkání osmifinálové skupiny deklasovali 93:71 Brazílii a udrželi šanci na postup do čtvrtfinále. O místo mezi nejlepšími osmi celky si zahrají v pondělí proti Řecku.

"Hrajeme dobrý basketbal, skvěle si dáváme míč. Chemie v týmu funguje. A jak pořád říkám, máme velká srdce. Jsme připraveni, hráči dělají to, co po nich chceme. Často ještě víc. A hrajeme beze strachu z jakýchkoli velkých jmen. To je hodně důležité," prohlásil trenér Ronen Ginzburg po třetí výhře českého týmu na turnaji za sebou.