Bartoš vyzval vládu, ať zveřejní podmínky pro zmírnění restrikcí

Vláda by měla zveřejnit, za jakých podmínek uvolní, nebo naopak zpřísní restriktivní opatření přijatá kvůli pandemii nového koronaviru. V on-line debatě s veřejností k tomu vyzval předseda opozičních Pirátů Ivan Bartoš. Vyjádřil také přesvědčení, že nouzový stav, který kabinet vyhlásil na 30 dní, Sněmovna pravděpodobně bude muset prodloužit. Podle Bartoše lidé potřebují i s ohledem na plánování svých rodinných či profesních aktivit vědět, na co se mají v nejbližší době připravit. Vláda by proto podle něj měla zveřejnit informace o tom, na základě čeho bude upravovat přijatá opatření. "Nemusí to být dnes, ale byl bych rád, kdyby to v nejbližší době od vlády zaznělo. Odhadovat, kdy epidemie zcela odezní, v tuto chvíli podle něj není možné. Považuje za nutné připravit se na to, že bude prodloužen nouzový stav, který vláda vyhlásila od 12. března na 30 dní. O prodloužení nouzového stavu na víc než 30 dní musí rozhodnout Sněmovna.