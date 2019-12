Bárta: I další generace budou mít v Abúsíru co objevovat

Egyptologie za posledních 30 let udělala velký skok a rozvinula i díky českým egyptologům spolupráci s řadou oborů. Pyramidové pole v Abúsíru, kde Češi zkoumají, za tu dobu vydalo desítky významných objevů. Mnohé památky ale přesto čekají na další generace, řekl v rozhovoru s ČTK ředitel Českého egyptologického ústavu Miroslav Bárta, kerému bude 25. prosince 50 let. I letos na podzim čeští egyptologové dva měsíce pracovali v Abúsíru. "Jeden z takových větších projektů byl v hrobce princezny Chekeretnebtej, což je objev profesora Vernera z 80. let. Je to také hrobka, která bude příští rok na výstavě Sluneční králové v Národním muzeu," upozornil. Do Prahy by na jaře podle jeho slov měly putovat nejvýznamnější nálezy z téměř šesti dekád působení českých expedic v Abúsíru.

"Daří se využívat 3D technologie, nové formy geofyzikálního průzkumu, satelitní snímkování či antropologické a paleoekologické projekty," popsal Bárta. Díky průzkumům území i literatuře nicméně míní, že 70 až 80 procent nekropole je stále neodkryto. Bárta vede také průzkumy v Súdánu. "Pracovali jsme i v 50 stupních ve stínu, přes noc je i 40 stupňů. Tam, kde jsme, neexistuje technologické zázemí, často se spí pod nebem, chybí infrastruktura," uvedl. Súdán je ale podle něj archeologicky nesmírně zajímavá země.