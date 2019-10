Bárta by měl obdržet cenu Česká hlava, projedná to vláda

Uznávaný český egyptolog a archeolog Miroslav Bárta by mohl letos dostat národní ocenění Česká hlava. Vládě, která to v pondělí projedná, to doporučila Rada pro výzkum, vývoj a inovace. Bárta vede několik let práce na vykopávkách v archeologické lokalitě v egyptském Abúsíru a má za sebou řadu významných archeologických objevů i publikací. Laureát získá finanční odměnu milion korun.

Ceny Česká hlava se udělují od roku 2002. V minulosti je získali například chemik Antonín Holý, lékař Pavel Klener, který se zasloužil o zavedení chemoterapie do léčby zhoubných nádorů, nebo zakladatel dětské onkologie Josef Koutecký. Loni převzal cenu rostlinný genetik Jaroslav Doležel, předloni odborník na středověkou duchovní kulturu Petr Sommer.