Báňští záchranáři vyprostili z dolu ve Stonavě tři mrtvé

Bánští záchranáři vyprostili z podzemí ostatky dalších tří horníků, kteří ve čtvrtek zahynuli při neštěstí v Dole ČSM Sever ve Stonavě na Karvinsku. Výbuch a následný požár si vyžádal 13 životů. Průzkumu se účastnila šestičlenná četa báňských záchranářů. V dole už nehoří, zůstávají tam ale velmi riziková místa s vysokými koncentracemi metanu a kyslíku. Kdyby se oba plyny smísily, hrozil by další výbuch. Vedoucí likvidace havárie proto okamžitě rozhodl o uzavření nebezpečného prostoru. Uzavřené místo se musí dostatečně zchladit. Bude se do něj pouštět dusík. Vše může trvat i několik týdnů. Do nedělního rána pracovníci OKD v podzemí dokončili stavbu posledních dvou hrází. Jsou už vybudovány všechny čtyři provizorní stěny, které mají prostor utěsnit, zamezit přísunu vzduchu. Celkem jde o plochu asi 500 x 500 metrů.

Dva polské horníky zraněné ve čtvrtek při důlním neštěstí na Karvinsku navštívily v ostravské fakultní nemocnici rodiny. S okolím komunikuje ale jen jeden z nich. Jeho stav je stále vážný, ale stabilizovaný. Druhý muž zůstává v kritickém stavu, řekla ČTK mluvčí nemocnice Naďa Chattová.