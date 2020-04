Banka v prvním kole COVID II přijala 5900 žádostí za 19 mld. Kč

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) v prvním kole programu COVID II přijala od podnikatelů postižených v souvislosti s koronavirem 5900 žádostí na bezúročné úvěry v objemu 19 miliard korun. ČTK to sdělila mluvčí banky Marie Lafantová. Podle vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) bude do Velikonoc spuštěn program COVID pro pražské firmy. Připravuje se také COVID III, který by měl být v první fázi ve výši 20 miliard korun a bude se zvyšovat až na 40 miliard korun, napsal ČTK. Žádosti do programu COVID II podávali podnikatelé napříč obory. "Jednalo se o stavebnictví, strojírenství, textilní průmysl, startovací a ubytovací služby, maloobchod a velkoobchod, dopravu, pivovary, cestovní kanceláře a další služby," uvedla Lafantová. Na rozdíl od první vlny programu COVID nyní byly zapojeny komerční banky. Za půjčky ručí stát až do výše 80 procent. Maximální délka záruky jsou tři roky.

V dubnu se může kvůli opatřením proti šíření koronaviru podle průzkumu Hospodářské komory potýkat s významnými finančními problémy až 37 procent živnostníků a firem, koncem března přitom avizovalo neschopnost splácet své závazky vůči zaměstnancům a dodavatelům osm procent podnikatelů. Vyplynulo to z analýzy dat, které komoře poskytly členské firmy. Téměř každá třetí firma už byla podle komory nucena rozpustit své finanční rezervy, které měla na nenadálé situace. Nejčastěji se to týká oborů, které jsou postiženy nařízením vlády ohledně koronavirové pandemie přímo, tedy cestovního ruchu a restauračních služeb. Firmy, na které dopadla nařízená omezení kvůli koronaviru, budou moci žádat o příspěvek od státu na mzdy v rámci programu Antivirus.