Bamboo Airways začne od konce března létat z Prahy do Hanoje

Vietnamský letecký dopravce Bamboo Airways začne pravděpodobně od konce března létat z Prahy do Hanoje. Linka bude fungovat dvakrát týdně a měla by pomoci obchodu i turistice mezi ČR a Vietnamem. Zástupci dopravce to oznámili na slavnostním představení linky. Vietnamci jsou třetí nejpočetnější menšina cizinců v Česku, podle Českého statistického úřadu jich zde žije více než 61.000.

Vietnamská společnost očekává, že Praha se stane tranzitní zemí pro cestující z Evropy do Vietnamu. Společnost Bamboo Airways, která svůj první let uskutečnila vloni v lednu, zároveň otevře vlastní obchodní zastoupení v Česku, které by mělo podporovat další ekonomickou i společenskou spolupráci mezi oběma zeměmi. Podle předního prodejce letenek v Česku společnosti Student Agency zájem o lety do Vietnamu v posledních letech prudce roste.