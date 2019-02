Badatelé: Liberecké zoo letos není 100, ale 115 let

Liberecká městská zoo je starší, než se dosud oficiálně uvádělo. Letos původně chtěla nejstarší zoo v republice slavit 100 let od svého vzniku, její historie je ale ještě o 15 let delší. Mylný dojem podle badatelů vyvolalo záměrné zkreslování nejstarší historie v brožurách, které vytvářel prvorepublikový ředitel zoo Erich Sluwa. Za rok založení označoval rok 1919. Badatelé ale nyní objevili zakládací dokument z roku 1904. Ředitel zoo David Nejedlo přiznal, že původně nechtěli opustit myšlenku letošních oslav 100 let. "Měli jsme připravený příběh o budování koncepční zoo 100 let, ale postupně pod tíhou nových informací jsme si řekli, že se vrátíme ke svým kořenům," řekl.

Z pohledu zoo se v roce 1919 nic významného neudálo, řekl novinářům Julius Jankovič z libereckého spolku Rodokmen, jež se zoo spolupracuje na vzniku knihy k jejímu výročí. Sluwa podle něj chtěl vytvořit zoo s jiným konceptem než jeho předchůdci, proto rok 1919 uváděl jako vznik té "pravé" zoo.