Babišova vláda bude čelit hlasování o nedůvěře, měla by ho ustát

Necelých pět měsíců po jmenování bude vláda premiéra Andreje Babiše (ANO) v Poslanecké sněmovně čelit poprvé hlasování o nedůvěře. Páteční schůzi vyvolalo šest opozičních stran v reakci na vyjádření syna premiéra Andreje Babiše (ANO), že byl kvůli kauze Čapí hnízdo nedobrovolně odvezen na Krym. Babiš i jeho syn Andrej v případu čelí obvinění z dotačního podvodu. Kabinet by hlasování měl ustát, protože opozice nedá dohromady potřebných 101 hlasů. Iniciátoři schůze, ODS, Piráti, SPD, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN, mají ve Sněmovně 92 mandátů. Vládní ANO a ČSSD a KSČM, která kabinet toleruje, avizovaly, že vládu podrží.

Jako poslední svůj postup oznámila ve středu ČSSD, jejíž poslanci mají v plánu absolvovat debatu, ale při hlasování odejít ze sálu. Kabinetu tím sociální demokraté v hlasování neuškodí, symbolicky ale vyjádří své přesvědčení, že Babiš by měl do vyšetření kauzy Čapího hnízda vládu opustit. Babiš a ANO nicméně podobnou variantu odmítají a mají při tom podporu prezidenta Miloše Zemana, který oznámil, že v případě pádu vlády by znovu pověřil jejím skládáním Babiše. ČSSD i přes Babišovo setrvání nechce koalici opustit, protože podle předsedy ČSSD Jana Hamáčka by kvůli Zemanovu postoji byl jedinou alternativou Babišův kabinet opřený o KSČM a SPD. Za řešení by sociální demokraté považovali předčasné volby a přislíbili, že pokud se ve Sněmovně najde 105 hlasů pro její rozpuštění, přispějí k tomu hlasy svých 15 poslanců. Dolní komora se může rozpustit hlasy 120 svých členů. Opozice zatím s variantou rozpuštění Sněmovny nepracuje, její představitelé v posledních dnech připouštěli, že by mohla pod jiným premiérem pokračovat současná koalice ANO a ČSSD.

Vládní krizi minulý týden odstartovala skrytě natočená reportáž s Andrejem Babišem mladším. Obvinil v ní spolupracovníky svého otce, že ho drželi kvůli kauze Čapí hnízdo na ukrajinském Krymu anektovaném Ruskem. Premiér prý chtěl, aby opustil Česko kvůli případu dotace pro Čapí hnízdo, v němž oba čelí obvinění z dotačního podvodu. Zavlečení syna mimo republiku, které začala prověřovat policie, premiér popírá. Syn podle něj trpí schizofrenií, musí se léčit a být pod dohledem. Babiš mladší v reakci na to obvinil svého otce ze lži.