Babiše evropská debata o migraci zklamala, jednání s africkými státy vítá

Česko podporuje plán na uspořádání summitu Evropské unie s africkými státy, o němž se jednalo na středeční pracovní večeři lídrů zemí EU. Novinářům to řekl český premiér Andrej Babiš, který dal zároveň najevo zklamání z průběhu debaty. Někteří politici podle něho trvají na přerozdělování migrantů připlouvajících do Evropy na lodích, zatímco Česká republika nechce nelegálně přicházející migranty přijímat vůbec.

Šéf Evropské rady Donald Tusk lídry členských zemí ve středu vyzval, aby vzhledem ke klesajícímu počtu přicházejících migrantů přestali se vzájemnými útoky kvůli tomuto politicky žhavému tématu, které v mnoha zemích výrazně promlouvá do voličských preferencí. Pozitivní byla naopak podle Babiše debata o potřebě investovat více finančních prostředků do regionů severní Afriky, kudy do Evropy proudí největší počet přistěhovalců.