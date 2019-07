Babiš zůstává nejoblíbenější, jeho popularita ale oslabuje

Nejlépe hodnoceným politikem ze členů vlády a předsedů parlamentních stran zůstává premiér a šéf ANO Andrej Babiš. Jeho popularita ale dál oslabuje. Uvedla to agentura STEM na základě červnového průzkumu. Babiše kladně hodnotí 45 procent dotázaných, zatímco v lednu to bylo 48 procent a loni v říjnu celá polovina. Na druhém místě v žebříčku popularity skončila ministryně financí Alena Schillerová (za ANO), které vyjádřilo podporu 40 procent respondentů. Na třetím místě je s 39 procenty pozitivních hodnocení lídr Pirátů Ivan Bartoš. Ministryni spravedlnosti Marii Benešovou (za ANO), proti níž desítky tisíc lidé před prázdninami demonstrovaly, pozitivně vnímá třetina občanů, naopak polovina respondentů má na ni negativní názor. Průzkum se uskutečnil od 14. do 30. června na vzorku tisícovky respondentů.