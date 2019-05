Babiš: Zprávu EK o údajném střetu zájmů kvůli dotacím pro Agrofert jsem nedostal

Premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, že o zprávě Evropské komise, která se týká jeho údajného střetu zájmů a unijních dotací pro Agrofert Holding, neví a nedostal ji. Řekl to ve čtvrtek ve Sněmovně na dotaz předsedy pirátských poslanců Jakuba Michálka. Podle něj komise měla zprávu zaslat do Česka do poloviny května. Michálka zajímalo, zda se s ní už seznámil. "O žádné zprávě nevím. Mně nikdo žádnou zprávu nedal," reagoval Babiš. "Z Agrofertu jsem odešel v lednu 2014 a skutečně ho neřeším," řekl předseda vlády a bývalý ministr financí. Agrofert nicméně teprve předloni Babiš vložil kvůli českému zákonu o střetu zájmů do svěřenského fondu. Podle Pirátů i protikorupční organizace Transparency International ČR prý Babiš má na Agrofert nadále vliv, což je v rozporu s unijními pravidly. Premiér to už dříve odmítl.

Evropský parlament v půlce loňského prosince přijal rezoluci, v níž vyzval Evropskou komisi k přijetí kroků ve věci možného Babišova střetu zájmů. Europoslanci požadovali mimo jiné pozastavení dotací pro Agrofert. Evropský komisař pro rozpočet Günther Oettinger už předtím uvedl, že EK nebude proplácet české žádosti o proplacení dotací pro Agrofert. Ministerstvo financí žádosti do EU přestalo posílat. Bruselu nepředložilo podle serveru iROZHLAS.cz k proplacení kromě stomilionové dotace na projekt linky na toastový chléb Penam dalších 11 projektů firem holdingu Agrofert za více než 61 milionů korun.