Babiš: Zeman odvolá Staňka, o nástupci rozhodne v polovině srpna

Prezident Miloš Zeman odvolá ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD) k 31. červenci. O nominaci ČSSD na nového ministra rozhodne v polovině srpna, napsal na twitteru premiér Andrej Babiš (ANO) po schůzce s prezidentem. ČSSD navrhla na nového ministra svého místopředsedu Michala Šmardu, jinou nominaci odmítá. Předseda ČSSD Jan Hamáček ČTK řekl, že bude s Babišem o výsledku jeho lánského jednání mluvit ve čtvrtek. Místopředseda ČSSD Tomáš Petříček v České televizi označil za zklamání, že se situace stále nevyřešila. Babiš s novináři při odjezdu z Lán nemluvil, ze zámku odjel zadní branou.

Staněk v polovině května podal demisi, kterou ale Zeman nepřijal. Babiš na konci měsíce na žádost ČSSD navrhl prezidentovi odvolání ministra a současně jmenování Šmardy. Návrhu na odvolání musí prezident podle ústavy vyhovět, Zeman ale opakovaně dával najevo, že by si přál Staňkovo setrvání v kabinetu, Šmardu naopak kritizoval. ČSSD hrozila odchodem z vlády, pokud by Staněk kabinet neopustil a Zeman místo něj nejmenoval Šmardu. Podle sociálních demokratů by jejich účast ve vládě ztratila smysl, pokud by nemohli rozhodovat o tom, koho do kabinetu vyšlou. Situace kolem Staňka je dosud nejdéle trvajícím případem, kdy prezident odmítal vyhovět premiérovi s navrženou změnou ve vládě.

Pravicová opozice hodnotí výsledek jednání skepticky. "Otevřete šampaňské! Po dvou měsících nepřetržitých jednání prezident konečně splní svou ústavní povinnost. Ale pro jistotu jen napůl," uvedl předseda ODS Petr Fiala. Další politici kritizovali Babiše za jeho přístup k informování o lánské schůzce. Premiér je v hrsti prezidenta a svých zájmů," uvedl předseda KDU-ČSL Marek Výborný.