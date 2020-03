Babiš vyzval Čechy, aby nejezdili do Itálie. Asociace CK: výzva je nesmysl

Premiér Andrej Babiš (ANO) po jednání s náměstkem ministra zdravotnictví Romanem Prymulou vyzval Čechy, aby kvůli koronaviru nejezdili nikam do Itálie. Lidé, kteří se odtud budou vracet, mají zůstat dva týdny doma. O změně postoje k návštěvám Itálie informoval krátce před společným jednáním s hejtmany na twitteru. Babiš také požádal zaměstnavatele, aby zaměstnancům, kteří mají zůstat doma dva týdny po návratu z Itálie, umožnili pracovat na dálku. "Toto preventivní opatření je nezbytné, abychom se vyhnuli nekontrolovanému šíření koronaviru v České republice," uvedl Babiš. "Samozřejmě budeme řešit ekonomické dopady, ale teď je maximální priorita zdraví našich občanů a zamezení šíření koronaviru," uvedl. V informaci aktualizované v 8:45 ministerstvo zahraničí doporučuje občanům necestovat pouze do regionů na severu Itálie do doby vyřešení sanitární situace.

Výzva premiéra Andreje Babiše (ANO), aby Češi nejezdili nikam do Itálie, je nesmyslné rozhodnutí, pokud není vyhlášen zákaz cestování Italů do Česka. Tuzemské cestovní kanceláře budou zatím postupovat jako dosud a počkají na doporučení ministerstva zahraničí, které je pro ně směrodatné, řekl ČTK místopředseda Asociace cestovních kanceláří ČR Jan Papež. V rozhovoru pro Českou televizi Papež dále uvedl, že prohlášení premiéra považuje za populismus. V Itálii bylo podle něj za posledních 14 dní 30.000 Čechů, z toho 15.000 s CK a 15.000 se do země vypravilo individuálně. Návštěvám nyní dominují lyžařská střediska. Zájem je také o Řím či Florencii, řekl.