Babiš vyzval Čechy, aby nejezdili do Itálie

Premiér Andrej Babiš (ANO) po jednání s náměstkem ministra zdravotnictví Romanem Prymulou vyzval Čechy, aby kvůli koronaviru nejezdili nikam do Itálie. Lidé, kteří se odtud budou vracet, mají zůstat dva týdny doma. O změně postoje k návštěvám Itálie informoval krátce před společným jednáním s hejtmany na twitteru. Babiš také požádal zaměstnavatele, aby zaměstnancům, kteří mají zůstat doma dva týdny po návratu z Itálie, umožnili pracovat na dálku. "Toto preventivní opatření je nezbytné, abychom se vyhnuli nekontrolovanému šíření koronaviru v České republice," uvedl Babiš. "Samozřejmě budeme řešit ekonomické dopady, ale teď je maximální priorita zdraví našich občanů a zamezení šíření koronaviru," uvedl. Také ministerstvo zahraničních věcí doporučuje Čechům necestovat do Itálie. Zdůvodnilo to rozhodnutím ministerstva zdravotnictví o karanténě pro všechny, kdo se vrátí.

Na VŠ v Itálii je asi 150 českých studentů s programem Erasmus

Na vysokých školách v Itálii je kolem 150 českých studentů, kteří tam vyjeli s programem Erasmus. ČTK to ekla mluvčí Domu zahraniční spolupráce (DZS) Lucie Durcová. Naopak v Česku studuje několik stovek Italů. Přes 170 by nyní mělo v ČR být se stipendijním programem Erasmus, další stovky jsou zapsány ve standardních studijních programech.

Místopředseda Asociace cestovních kanceláří ČR Jan Papež v rozhovoru pro Českou televizi Papež uvedl, že v Itálii bylo za posledních 14 dní 30.000 Čechů, z toho 15.000 s CK a 15.000 se do země vypravilo individuálně. Návštěvám nyní dominují lyžařská střediska.