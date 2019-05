Babiš vyloučil konec koaliční vlády kvůli situaci kolem ministerstva kultury

Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO vyloučil konec koaliční vlády. Serveru Blesk.cz to řekl v reakci na situaci kolem ministerstva kultury. Předseda ČSSD a vicepremiér Jan Hamáček navrhuje do čela resortu sociálního demokrata Michala Šmardu, který by nahradil Antonína Staňka. Babiš uvedl, že si není jistý, jestli je to správná volba. "Kdybych byl předseda ČSSD, nominoval bych někoho jiného," řekl. Hamáčkovu volbu bude ale premiér respektovat. Babiš bude s Hamáčkem ještě jednat. Pokud své rozhodnutí šéf ČSSD nezmění, pošle premiér dopis prezidentovi o odvolání Staňka a jmenování Šmardy. Prezident Miloš Zeman v úterý odmítl Staňkovu demisi. Ve středu premiérovi v dopise navrhl, aby počkal s jeho odvoláním na výsledky prověřování trestního oznámení, které ministr podal.

Staněk v polovině měsíce oznámil, že rezignuje ke konci května poté, co čelil kritice za odvolání ředitele Národní galerie Praha Jiřího Fajta a ředitele Muzea umění v Olomouci Michala Soukupa. Na oba Staněk podal trestní oznámení.