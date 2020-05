Babiš vládě navrhne, aby kadeřníci nemuseli nosit ochranné štíty

Premiér Andrej Babiš (ANO) v pondělí na jednání vlády navrhne, aby kadeřníci, manikérky a pedikérky už nemuseli nosit ochranné štíty. Řekl to serveru iDNES.cz. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) bude o tomto opatření jednat s epidemiologickou komisí. Kadeřníci a další podobné profese musí nyní nosit roušku i štít, řada z nich to ale kritizuje. Babiš o těchto opatřeních mluvil s hygieničkami Jarmilou Rážovou a Zdeňkou Jágrovou. "Ony říkají, že by ty kryty kadeřníci nemuseli mít," řekl serveru premiér. Epidemiolog Rastislav Maďar přitom v pátek uvedl, že kadeřníci představují pro klienty riziko a musí i nadále akceptovat nošení roušky a štítu.

Podle Roberta Starého, který je iniciátorem výzvy vládě za zrušení povinnosti štítů, kombinace roušky a štítu ohrožuje kadeřníky na zdraví. Špatně se jim dýchá, ještě závažnější riziko je podle něj u lidí s nízkým tlakem. Někteří kadeřníci tak kvůli tomu omdleli nebo se jim spustila krev z nosu. Babiš se Starým mluvil, zástupce kadeřníků mu podle něj řekl, že si mohou měnit roušky každou hodinu.