Babiš: Vláda zatím nemá pro prodloužení nouzového stavu podporu

Vláda zatím nemá ve Sněmovně vyjednanou podporu pro další prodloužení nouzového stavu, který má končit 30. dubna. V České televizi to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Kabinet žádá o prodloužení do 25. května. Poslanci by o tom měli rozhodovat v úterý. Neschválení by podle předsedy vlády znamenalo konec omezujících opatření. Nouzový stav platí v Česku od 12. března. Původně měl skončit 11. dubna. Sněmovna ho už jednou na žádost vlády prodlužovala, a to do konce tohoto měsíce. Většina opozičních stran uvedla, že bude od vlády chtít argumenty, proč by se nouzový stav měl prodloužit. Komunisté už dřív řekli, že by souhlasili s prodloužením do 17. května. Babiš dodal, že s předsedou komunistů Vojtěchem Filipem právě mluvil, vedení KSČM bude o žádosti ještě jednat.