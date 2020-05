Babiš: Vláda se chystá za podnikatele zaplatit třetinu nájemného

Stát se chystá podnikatelům, kteří jsou v nájmu a museli kvůli dopadům šíření koronaviru zavřít, uhradit minimálně třetinu nájemného za dobu od 12. března do konce června. Třetinu nájemného by měl uhradit nájemce, třetinu nájemník a třetinu stát, řekl serveru iDNES.cz premiér Andrej Babiš (ANO). Dosáhnout na podporu by měla nejen obchodní centra, ale i hospody, malé obchody nebo například kadeřnictví. O úhradu části nákladů postižených podnikatelů usilovala již dříve opozice. "Logika by měla být taková, že stát přispěje na nájemné, když se dohodne nájemce s pronajímatelem na slevě nájemného. Odstavili jsme část podnikatelů od provozu, měli tím pádem zavřeno, na ty by se to vztahovalo," řekl serveru ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Vláda by to podle něj měla projednat příští týden, nejpozději 11. května. V ten den se v rámci uvolňování omezení mají otevřít mimo jiné obchodní centra.

"Z ekonomického hlediska lze takové opatření vítat. Na podpoře takto decimovaného podnikatele se ovšem podílí pronajímatel, takže stát, respektive daňový poplatník nepřebírá veškeré záchranné plnění. Stát zde mohl být přece jenom velkorysejší a podílet se na záchraně nikoli z jedné třetiny, ale z poloviny," uvedl hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda. Havlíček serveru řekl, že existuje i možnost, že by se stát podílel na nájemném podnikatelů i více než třetinou. Podle něj by to mohla být až polovina, rozhodnout o tom ale musí vláda. V případě, že by stát hradil třetinu nájemného, stálo by to rozpočet zhruba tři miliardy korun. V případě poloviny by to byly čtyři miliardy korun.