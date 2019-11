Babiš: Vláda jmenuje koordinátora pro agendu ohrožených dětí

Vláda se chystá jmenovat koordinátora pro agendu ohrožených dětí. Měl by zastřešit opatření v péči, která je roztříštěná mezi víc resortů. Následovat by měla příprava zřízení pozice dětského ombudsmana. Vyplývá to z vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO), které po svém setkání s vládní zmocněnkyní Helenou Válkovou (ANO) zveřejnil na twitteru. O dětském ombudsmanovi jednala už v minulém volebním období vláda ČSSD, ANO a lidovců, post ale nezřídila. "Je už potřeba zřídit dětského ombudsmana. Protože to ale legislativně zabere dost času, dohodli jsme se s Helenou Válkovou, že vláda prozatím jmenuje koordinátora pro agendu ohrožených dětí v ČR. To, jak je to roztříštěné mezi více resorty, je už neúnosné," uvedl Babiš. Válková v polovině listopadu oznámila, že vládě ustavení pozice dětského ombudsmana navrhne. Minulý týden poukazovala také na roztříštěnost péče o ohrožené děti, která spadá hlavně pod resorty práce, zdravotnictví a školství, ale také pod ministerstva spravedlnosti, vnitra a zahraničí.

S dětským ombudsmanem počítá Úmluva o právech dítěte, kterou přijala OSN před 30 lety. Záhy k ní přistoupilo někdejší Československo, platit začala v únoru 1991. Závazky pak při svém vzniku převzalo Česko.